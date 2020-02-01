Представитель администрации президента РК посетил штаб-квартиру ЕС в Брюсселе

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30 января представитель администрации президента РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетил штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, а также присутствовал на заседании Комитета по политике и безопасности, в работе которого принимают участие 28 стран-членов ЕС. В ходе заседания Ли До Хун представил политику правительства РК по налаживанию прочного мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Представители ЕС, в свою очередь, подчеркнули важность денуклеаризации Севера и возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Они подтвердили готовность поддержать усилия правительства РК. Помимо этого, Ли До Хун встретился в штаб-квартире ЕС с генеральным секретарём Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид, обменявшись с ней мнениями о ситуации вокруг КНДР. Завершив программу визита в Брюссель, Ли До Хун отправился в Берлин, где он пробудет до 1 февраля. Там он встретится с государственным министром федерального министерства иностранных дел Германии Нильсом Анненом.