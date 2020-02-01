Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

В четвёртом квартале 2019 года Samsung Electronics опустилась на второе место на рынке смартфонов

Write: 2020-01-31 11:17:04Update: 2020-01-31 11:30:32

В четвёртом квартале 2019 года Samsung Electronics опустилась на второе место на рынке смартфонов

Photo : YONHAP News

В четвёртом квартале прошлого года Samsung Electronics уступила Apple первое место на мировом рынке смартфонов. По данным американской компании Strategy Analytics, представленным 30 января, в указанный период доля Apple составила 18,9% или 70 млн 700 тыс. смартфонов. Доля Samsung Electronics составила 18,4% рынка - 68  млн аппаратов. На третьем месте Huawei с долей 15% - 56 млн смартфонов. По сравнению с предыдущим кварталом Apple улучшила показатель на 1,4%. Доля южнокорейского производителя осталась на прежнем уровне, а китайского снизилась на 1,1%. Apple получила хорошие результаты из-за снижения цен и высокого спроса в Азии и Северной Америке. В Samsung отмечается сохранение высоких показателей во всех ценовых сегментах. Между тем, указывается, что Huawei столкнулась с замедлением роста продаж на китайском рынке и усилением конкуренции в Европе. По итогам года лидером остаётся Samsung Electronics - 20,9%. Далее следуют Huawei – 17% и Apple – 14%. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >