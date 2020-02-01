РК продолжает развивать инновационное производство

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Правительство РК продолжает работу по развитию инновационного производства. 31 января в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса представили план поддержки данного направления на 2020 год. В соответствии с ним, правительство намерено выделить на реализацию соответствующих задач 492,5 млрд вон или 414,5 млн долларов. Это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. Усилия правительства направлены на выполнение 11 задач. Среди них создание «умных» заводов, повышение их уровня, создание структуры производственных данных, развитие технологий, разработка проектов «умных» сенсоров и другие. Основная часть средств будет направлена на поддержку в создании 5.600 «умных» заводов. Отныне такую помощь могут получить малые и средние, а также венчурные компании, которые самостоятельно стремятся создать «умные» заводы. В число объектов поддержки вошли проекты, в которых крупные предприятия оказывают помощь более мелким компаниям в налаживании умной системы производства.