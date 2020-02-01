В декабре 2019 года в РК отмечен рост важных производственных показателей

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В декабре прошлого года в РК наблюдался рост производственных показателей, но по итогам года отмечен спад. В докладе, представленном 31 января Национальным статистическим управлением, говорится, что в декабре промышленное производство выросло на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В обрабатывающей промышленности показатель вырос на 3,5%, в сфере услуг снизился на 0,1%. Розничные продажи, показывающие потребительские тенденции, выросли на 0,3%. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 10,9%. Индекс совпадающих индикаторов, указывающий на нынешнее состояние экономики, вырос на 0,2 пункта, индекс опережающих индикаторов - на 0,4 пункта. Одновременный рост двух показателей фиксируется впервые с января 2017 года. По итогам года объём промышленного производства вырос на 0,4% в годовом исчислении, что является самым низким увеличением с 2000 года, когда начался сбор соответствующей статистики. В сфере услуг отметка снизилась на 0,7%. Коэффициент использования производственных мощностей снизился на 0,6%, составив 72,9%. Это самый значительный спад с 1998 года. Объём инвестиций в производственные мощности снизились на 6,7%.