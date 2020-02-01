Gallup Korea: Рейтинг правящей Демократической партии Тобуро снизился до минимальной отметки

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Рейтинг правящей Демократической партии Тобуро упал до минимальной отметки с момента начала работы правительства Мун Чжэ Ина. Он составил 34%, снизившись за две недели на 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых корейцев, проведённого с 28 по 30 января агентством Gallup Korea. В самый разгар скандала вокруг назначения на пост министра юстиции спорной кандидатуры Чо Гука в сентябре – октябре прошлого года уровень поддержки правящей партии держался на уровне от 36% до 38%. После этого он стабилизировался, составляя примерно 40%. Однако на этой неделе отмечено значительное снижение. Ведущая оппозиционная партия Свободная Корея ухудшила свои показатели на 1% до 21%. Уровень поддержки партии Справедливости составил 6%, партии Справедливого будущего и Новой консервативной партии составил по 2%. У остальных политических партий показатель упал ниже 1%. Такие перемены в политических кругах объясняют скандалами, связанными с предстоящими парламентскими выборами. Между тем, рейтинг президента Мун Чжэ Ина сократился на 4% до 41%. Отрицательная оценка выросла на 4%, составив 50%. Кроме того, 44% респондентов считают, что в течение года экономическая ситуация в стране ухудшится. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.