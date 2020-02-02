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Политика

Президент РК дал указание мобилизовать все ресурсы в борьбе с новым коронавирусом

Write: 2020-02-03 10:25:35Update: 2020-02-03 10:26:52

Президент РК дал указание мобилизовать все ресурсы в борьбе с новым коронавирусом

Photo : YONHAP News

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса нового типа необходимо мобилизовать все ресурсы. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил 2 февраля на встрече с экспертами по вопросам борьбы с вирусом. Глава государства подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетом  правительства. Он призвал правительство, государственные и общественные организации объединить усилия в борьбе с вирусом. Мун Чжэ Ин отметил важность укрепления взаимодействия центрального правительства и местных администраций. Эксперты, принявшие участие во встрече, подчеркнули важность сокращения въезда больных из-за рубежа, чтобы обеспечить возможности отечественной системы здравоохранения справиться с ситуацией. Они отметили необходимость усиления функций Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, оптимизации сотрудничества и разделения задач между центром и местными органами самоуправления. Отмечена также необходимость укрепления функций анализа и обмена информацией о коронавирусе нового типа в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, а также активизация международного сотрудничества. 
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