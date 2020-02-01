Хон Нам Ги: Вспышка коронавируса может оказать отрицательное влияние на экономику

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Если вспышка коронавируса нового типа не будет ликвидирована в ближайшее время, это приведёт к ухудшению ситуации в экономике. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики РК Хон Нам Ги, выступая 3 февраля на заседании правительства. По его словам, на данном этапе влияние проблемы вируса на экономику ограничено, но прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации делать сложно. Он подчеркнул, что главной задачей правительства является скорейшее прекращение распространения нового коронавируса с помощью карантинных мер. Он также отметил необходимость сохранения двигателей стабилизации экономики путём минимизации влияния вируса. Хон Нам Ги отметил, что эпидемия может стать фактором замедления роста китайской экономики, а это вызовет отрицательные последствия для мировой и южнокорейской экономики. В этой связи власти ведут мониторинг ситуации. Правительство намерено в феврале разработать меры поддержки отечественного экспорта, в числе которых финансовая помощь компаниям, которые могут оказаться под ударом.