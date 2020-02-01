С 4 февраля иностранцам, побывавшим в провинции Хубэй КНР, запрещён въезд в РК

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Иностранным гражданам, побывавшим в течение последних двух недель в китайской провинции Хубэй, начиная с 4 февраля запрещён въезд в РК. Данная мера направлена на то, чтобы остановить дальнейшее распространение нового типа коронавируса. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр РК Чон Сэ Гюн. Все граждане РК после прибытия из провинции Хубэй будут помещены в двухнедельный карантин. В домашний карантин будут помещены все лица, контактировавшие с заражёнными. Сотрудники промышленных объектов, детских садов и центров ухода за роженицами и других подобных учреждений, побывавших в Китае в последнее время, также будут помещены в карантин. Помимо этого временно отменяется безвизовый въезд на остров Чечжудо. Правительство дало указание заинтересованным ведомствам обеспечить бесперебойные поставки масок и дезинфицирующего средства для рук. Вспышка коронавируса произошла в декабре в городе Ухань провинции Хубэй, и к настоящему моменту он распространился во многих странах мира. Аналогичный запрет ввели и другие страны, в том числе, США и Япония. На сегодняшний день в РК зарегистрированы 15 случаев заражения вирусом.