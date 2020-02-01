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В РК продолжается рост задолженностей домохозяйств и компаний по отношению к ВВП. Как сообщили в Институте международных финансов, по состоянию на конец третьего квартала прошлого года отношение задолженностей домохозяйств к ВВП выросло на 3,9% в годовом исчислении, составив 95,1%. Данный рост является вторым среди 34-х стран, включённых в рейтинг. На первом месте Гонконг - 6,3%, на третьем Китай – 3,5%. Эксперты отмечают, что быстрый рост может быть связан с ростом цен на недвижимость в Сеуле. Между тем, быстрыми темпами растут задолженности предприятий. В случае с нефинансовыми компаниями отношение задолженности к ВВП составило 101,6%. Показатель вырос на 6,3%. Это также второе место после Бразилии - 7,5%. Стоит отметить, что отношение правительственных долгов к ВВП составило 40,2%. Рост составил лишь 3,5%. Это гораздо ниже, чем в других странах.