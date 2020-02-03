В РК ужесточаются меры борьбы с новым коронавирусом

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Южнокорейские власти продолжают ужесточать меры борьбы с новым коронавирусом. В понедельник были объявлены конкретные меры, касающиеся запрета на въезд в страну лиц, побывавших в течение последних двух недель в китайской провинции Хубэй. Так, при покупке билета необходимо сообщить, был ли пассажир в данной провинции. При въезде в РК планируется проверять, получал ли он загранпаспорт в провинции Хубэй. Кроме того, вновь прибывший должен заполнить анкету о состоянии здоровья, в которой указывается информация о прохождении лечебных процедур в последнее время. Действие всех виз, выданных в данной китайской провинции, временно приостанавливается. Если выяснится, что въехавший на территорию РК предоставил неверные данные, он будет депортирован с последующим запретом на въезд в страну. Помимо этого, все лица, приезжающие в РК из Китая, будут проходить специальную процедуру проверки. Так, они должны предоставить информацию о месте жительства в РК и действующие контакты, которые будут проверяться на месте. Вместе с тем, все без исключения контактировавшие с инфицированными пациентами будут помещаться в двухнедельный карантин. Ранее они делились на две категории – поверхностный и тесный контакт. Теперь категории объединены. Между тем, сообщается, что среди южнокорейцев, эвакуированных из Уханя вторым чартерным рейсом, вируса уханьской пневмонии не выявлено.