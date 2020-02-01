Мун Чжэ Ин: Ограничение на въезд в РК иностранцев из провинции Хубэй – вынужденная мера

Photo : YONHAP News

Ограничение на въезд в РК иностранцев, бывавших в китайской провинции Хубэй, является вынужденной мерой, нацеленной на защиту безопасности южнокорейских граждан. Об этом заявил в понедельник президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на заседании старших советников и помощников. Он отметил, что все страны мира ограничивают въезд на свою территорию, чтобы не допустить проникновения коронавируса. Глава государства также отметил, что Китай является самым крупным торговым партнёром РК, с которым поддерживаются наиболее обширные обмены в разных сферах, поэтому трудности в Китае связаны с трудностями в РК. Мун Чжэ Ин заявил, что южнокорейские власти, учитывая тесные соседские отношения, должны активно сотрудничать и оказывать друг другу помощь. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что следует мобилизовать все ресурсы, чтобы не допустить сбоев в карантинной системе. Он призвал правительство уделить особое внимание обеспечению безопасности общественных объектов, используемых детьми. Он сообщил о планах максимально увеличить количество объектов, подлежащих особому контролю. Для этого, как указал глава государства, необходимо создать оптимальную систему сотрудничества между центральным правительством и органами местного самоуправления.