Фильм «Минари» получил награду фестиваля независимого кино Sundance-2020

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Фильм «Минари» (Minari) режиссёра корейского происхождения Ли Айзека Чуна удостоился награды американского фестиваля независимого кино Sundance-2020, который завершился 2 февраля в Парк-Сити штата Юта. В конкурсе американских работ картина «Минари» получила главный приз большого жюри и зрительских симпатий. Данный фестиваль занимается открытием, развитием и поддержкой независимых кино- и театральных художников со всего мира в самых разных жанрах. Фильм «Минари» рассказывает о семье корейских эмигрантов, глава которой в середине 80-х годов решил отправиться в Арканзас и основать ферму. Главные роли в картине сыграли южнокорейские актрисы Юн Ё Чжон, Хан Е Ри, а также ряд американских актёров. Всего вручены 28 призов за полнометражное кино. На фестиваль было отобрано 74 короткометражных фильма, а всего представлено 15.100 картин.