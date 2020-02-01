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В Корее

Инфицированный китайский турист, посетивший остров Чечжудо, оказался родом из Уханя

Write: 2020-02-03 15:43:41Update: 2020-02-03 19:04:21

Photo : YONHAP News

У 52-летнего китайца, посещавшего Чечжудо, после возвращения на родину выявлен коронавирус нового типа. Стало известно, что он родом из Уханя, эпицентра инфекции. Гражданин КНР находился на острове вместе с дочерью в течение пяти дней. 25 января, через пять дней после прибытия в городской округ Янчжоу, у него был выявлен новый коронавирус. Стало известно, что на Чечжудо больной вылетел из Уханя через Янчжоу. За день до возвращения на родину он приобрёл в аптеке жаропонижающие анальгетики. Данная аптека, как выяснилось, временно закрыта. В настоящий момент по записям камер наблюдения заинтересованные ведомства пытаются выяснить, с кем контактировал инфицированный. К настоящему моменту известно, что среди таковых пять сотрудников отеля, где останавливался китайский турист. Несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, они помещены в домашний карантин. В связи с быстрыми темпами распространения вируса на острове Чечжудо временно приостановлен безвизовый режим, которым по большей части пользовались китайцы. 
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