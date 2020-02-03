РК сокращает авиасообщение с Китаем

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В связи с распространением коронавируса нового типа количество авиарейсов между РК и Китаем сокращается на 40%. По опубликованным 4 февраля данным, в начале января восемь южнокорейских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Китай, временно прекратили полёты по 41 из ста маршрутов в Китай. Крупнейшая в стране авиакомпания Korean Air, чьи самолёты обслуживают 31 китайский маршрут, прекратила полёты по восьми маршрутам и сократила количество рейсов на 14 маршрутах. Asiana Airlines, второй по величине южнокорейский перевозчик, приостановил полёты по четырём и сократил количество рейсов на восьми маршрутах. Три бюджетных авиаперевозчика Air Seoul, Eastar Jet и Jin Air приостановили полёты в общей сложности по 11 маршрутам. Компания Air Busan решила приостановить полёты по семи из девяти маршрутов в Китай, сократив количество рейсов на одном маршруте. Jeju Air временно приостановила полёты по всем семи маршрутам, а T'way – по пяти из шести маршрутов. Эксперты полагают, что новый коронавирус нанесёт отрасли авиаперевозок бóльший ущерб, чем вспышка острого респираторного синдрома SARS) в 2003 году.