В январе рост потребительских цен в РК составил 1,5%

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Как сообщило во вторник Национальное статистическое управление, рост потребительских цен в РК январе составил 1,5% в годовом исчислении. Это стало максимальным ростом цен за последние 13 месяцев, однако потребительская инфляция по-прежнему намного ниже целевого показателя Банка Кореи в 2%. По сравнению с предыдущим месяцем, инфляция составила 0,6%. Базовая инфляция, которая не учитывает сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,9% в годовом исчислении. Цены на коммунальные услуги в январе не изменились, в то время как цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию выросли в среднем на 0,6%. Цены на овощи возросли на 10,2%, на мясо – на 2% по сравнению с декабрём. Цены на фрукты снизились за тот же период на 7,6%. В 2019 году потребительские цены в РК возросли на 0,4% в годовом исчислении. Это самый низкий рост потребительских цен с 1965 года.