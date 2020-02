Photo : YONHAP News

Южнокорейская группа BTS установила рекорд по самому длительному сохранению лидерства в рейтинге The Social 50. Он определяется в зависимости от того, насколько часто артистов упоминают фанаты в социальных сетях. 3 февраля на сайте Billboard сообщили, что BTS 164 недели подряд является лидером рейтинга. Предыдущий рекорд принадлежит Джастину Биберу, который удерживал первое место в течение 163-х недель, начиная с марта 2011 года. По данным музыкальной аналитической компании Next Big Sound, на основе данных которой составляется The Social 50, в последний отчётный период показатели BTS выросли практически по всем категориям.