В РК подтверждён 16-й случай заражения новым коронавирусом

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4 февраля в РК подтверждён 16-й по счёту случай заражения новым коронавирусом. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 42-летняя женщина 19 января вернулась в РК из Таиланда. 25 января у неё появились симптомы простудного заболевания, и она обратилась за медицинской помощью. Несмотря на полученное лечение, её состояние не улучшилось, и 3 января она была проверена на коронавирус. Результаты теста оказались положительными. Медики пытаются установить, с кем контактировала пациентка. Состояние большинства инфицированных оценивается как стабильное. Второй заболевший полностью излечился, и рассматривается вопрос о его выписке. В настоящее время в карантине находятся 129 южнокорейцев, медики контролируют состояние здоровья 1.318 человек. По состоянию на утро вторника, уханьская пневмония унесла жизни 426 человек, инфицированы более 20 тысяч человек в 27 странах.