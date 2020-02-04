Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

В РК подтверждён 16-й случай заражения новым коронавирусом

Write: 2020-02-04 14:03:57Update: 2020-02-04 14:43:20

В РК подтверждён 16-й случай заражения новым коронавирусом

Photo : YONHAP News

4 февраля в РК подтверждён 16-й по счёту случай заражения новым коронавирусом.   Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 42-летняя женщина 19 января вернулась в РК из Таиланда. 25 января у неё появились симптомы простудного заболевания, и она обратилась за медицинской помощью. Несмотря на полученное лечение, её состояние не улучшилось, и 3 января она была проверена на коронавирус. Результаты теста оказались положительными. Медики пытаются установить, с кем контактировала пациентка. Состояние большинства инфицированных оценивается как стабильное. Второй заболевший полностью излечился, и рассматривается вопрос о его выписке.   В настоящее время в карантине находятся 129 южнокорейцев,  медики контролируют состояние здоровья 1.318 человек.  По состоянию на утро вторника, уханьская пневмония унесла жизни 426 человек, инфицированы более 20 тысяч человек в 27 странах. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >