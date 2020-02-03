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Политика

Президент РК призвал правительство и региональные власти сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Write: 2020-02-04 14:29:16Update: 2020-02-04 14:46:30

Президент РК призвал правительство и региональные власти сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал правительство ускорить работу по подготовке мер, которые позволили бы минимизировать ущерб экономике от распространения нового коронавируса. Об этом глава государства заявил 4 февраля в ходе заседания кабинета министров. По его словам, в начале года отечественная экономика и граждане страны столкнулись с трудностями, вызванными разными факторами. Он отметил, в частности, трудности, связанные с экспортом и туристической отраслью, которые в значительной степени зависят от Китая. Президент подчеркнул необходимость разработки мер финансовой поддержки мелких предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации. Мун Чжэ Ин также отметил необходимость тесного сотрудничества центрального правительства с региональными властями в вопросе поддержания местной промышленности и туристической отрасли, а также в борьбе с распространением нового коронавируса. 
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