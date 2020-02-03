Из-за нового коронавируса промышленность РК испытывает трудности

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Южнокорейская промышленность начинает испытывать трудности в связи с распространением нового коронавируса. Так, компания Hyundai Motors сообщила о приостановке с 4 февраля работы ряда сборочных конвейеров на пятом заводе в Ульсане. Они отвечали за сборку автомобилей линейки Genesis, Tusson и водородных автомобилей Nexo. Профсоюз компании сообщил о возможности дальнейшей остановки сборочных линий. Ранее в компании сообщили, что нынешняя ситуация вызвана перебоями с поставкой запчастей китайского производства. Аналогичные меры приняты 3 февраля компанией KIA Motor. SsangYong Motor приостановила работу завода в Пхёнтхэке на период с 4 по 12 февраля. На территории Китая в связи с политикой местных властей до 9 февраля продлён срок остановки заводов Samsung Electronics, LG и SK Innovation. Малые и средние компании, столкнувшиеся с нехваткой ресурсов, страдают от сокращения продаж и отсрочки выхода новой продукции. В этой связи правительство выделило 18 млн долларов на оказание финансовой помощи таким компаниями, а также мелким предпринимателям.