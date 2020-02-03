В Сеуле состоялся южнокорейско-камбоджийский саммит

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4 февраля в Сеуле состоялась встреча президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Как отметил южнокорейский лидер, двусторонние связи продолжают укрепляться, свидетельством чего является начало в ноябре прошлого года подготовки соглашения о свободной торговле. Мун Чжэ Ин сказал, что РК будет сотрудничать с Камбоджей в проведении саммита Азия-Европа (ASEM) в конце этого года. Он предложил Камбодже поддержать проведение в июне в РК второго саммита по вопросам «зелёного роста». В свою очередь, премьер-министр Камбоджи сказал, что его страна надеется привлечь больше южнокорейских инвестиций с помощью соглашения об избежании двойного налогообложения. Он подчеркнул, что двусторонние отношения постоянно развиваются, о чём свидетельствует подписание в ноябре прошлого года соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Объём товарооборота между РК и Камбоджой в 2019 году составил 1 млрд 300 млн долларов.