Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в РК достигло 18-ти

Write: 2020-02-05 10:51:57Update: 2020-02-05 10:54:53

Число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в РК достигло 18-ти

Photo : YONHAP News

В среду в РК подтверждены ещё два случая заражения новым коронавирусом, в результате число общее число инфицированных достигло 18 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, один из них, 38-летний мужчина, с 18 по 24 января находился в Сингапуре, где заразился от малазийца. Во вторник он обратился за медицинской помощью. Анализ на коронавирус оказался положительным. 21-летняя кореянка заразилась от своей матери, которая 19 января вернулась из Таиланда. Она находилась в карантине и не имела никаких симптомов заболевания, однако анализ на коронавирус показал положительный результат. В настоящее время в карантине находятся 129 южнокорейцев,  ещё 1.318 человек, контактировавших с инфицированными, находятся под наблюдением врачей. По состоянию на утро среды, уханьская пневмония унесла жизни 480 человек, инфицированы более 230 тысяч человек в 27 странах. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >