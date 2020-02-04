Число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в РК достигло 18-ти

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В среду в РК подтверждены ещё два случая заражения новым коронавирусом, в результате число общее число инфицированных достигло 18 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, один из них, 38-летний мужчина, с 18 по 24 января находился в Сингапуре, где заразился от малазийца. Во вторник он обратился за медицинской помощью. Анализ на коронавирус оказался положительным. 21-летняя кореянка заразилась от своей матери, которая 19 января вернулась из Таиланда. Она находилась в карантине и не имела никаких симптомов заболевания, однако анализ на коронавирус показал положительный результат. В настоящее время в карантине находятся 129 южнокорейцев, ещё 1.318 человек, контактировавших с инфицированными, находятся под наблюдением врачей. По состоянию на утро среды, уханьская пневмония унесла жизни 480 человек, инфицированы более 230 тысяч человек в 27 странах.