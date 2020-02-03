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В РК будут приняты дополнительные меры по сдерживанию распространения нового коронавируса

Write: 2020-02-05 11:23:04Update: 2020-02-05 17:10:54

В РК будут приняты дополнительные меры по сдерживанию распространения нового коронавируса

Photo : YONHAP News

В случае необходимости в РК будут приняты  дополнительные меры по сдерживанию распространения нового коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в среду на совещании представителей правительства, правящей партии и администрации президента. Таким образом, может быть расширен запрет на въезд в РК иностранцев. Правительство примет необходимые меры, тщательно изучив ситуацию в китайской провинции Хубэй и прилегающих к ней районах. Кроме того, проверке на вирус могут быть подвергнуты все вернувшиеся из зарубежных стран, а не только из Китая. Правительство тщательно подготовится к возможному дальнейшему распространению вируса и ищет выход из сложившейся ситуации,- сказал Чон Сэ Гюн. На совещании было принято решение выделить порядка 3 млрд долларов в резервный фонд с целью финансирования карантинных мероприятий и поддержки предприятий, пострадавших от вспышки вируса. 
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