Продажи импортных автомобилей в РК в январе снизились на 3,1%

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Продажи импортных автомобилей в РК в январе сократились из-за уменьшения спроса на японскую продукцию на фоне торговой напряженности между Сеулом и Токио. По данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей, в январе по всей стране зарегистрированы 17.640 новых машин иностранного производства, что на 3,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Продажи японских автомобилей сократились в 2,5 раза. В июле прошлого года Япония ужесточила правила экспорта в РК трех высокотехнологичных материалов, имеющих решающее значение для производства полупроводников и дисплеев. В августе Япония официально исключила РК из списка приоритетных торговых партнёров. Японские меры рассматриваются как ответные шаги против решений южнокорейского суда, которые предписывали японским компаниям выплавить компенсации жертвам принудительного труда в период колониального правления на Корейском полуострове.