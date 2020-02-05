В РК число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом достигло 23-х

Photo : YONHAP News

Общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в РК достигло 23-х. При этом в четырёх из пяти последних случаев передача вируса произошла в результате контакта с ранее заражёнными, сообщили в четверг в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. 19-й по счёту заболевший - 36-летний мужчина, который принимал участие в конференции в Сингапуре. На ней же присутствовал 17-й по счёту инфицированный. 20-й заражённый - 41-летняя кореянка, которая является членом семьи мужчины, который посетил Ухань. 21-й заболевший - 59-летняя кореянка, контактировавшая с одним из ранее инфицированных. 22-й пациент - 46-летний родственник ранее выявленного инфицированного в Таиланде. Последний на данный момент, 23-й больной, 58-летняя китаянка, прибывшая в РК 23 января. Четверо из пяти инфицированных находились в карантине до того, как у них подтвердилось наличие нового коронавируса. В карантине находятся более 170 южнокорейцев, а ещё порядка 950 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением врачей. Между тем, по состояние на утро четверга, число случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тысяч, 563 человека умерли, 1153 вылечились. Помимо Китая, заболевание выявлено в 24 странах.