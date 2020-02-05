Премьер-министр РК поручил взять под особый контроль обеспечение защитными средствами

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн поручил членам правительства взять под особый контроль обеспечение населения страны защитными средствами в связи с распространением нового коронавируса. Он особо подчеркнул недопустимость создания искусственного дефицита медицинских масок и средств дезинфекции. Глава правительства напомнил о необходимости совместных усилий правительства страны, местных органов власти и предприятий медицинской промышленности в борьбе с инфекцией. Он распорядился рассматривать манипуляцию с ценами на медицинские маски как серьёзное преступление. В последнее время спрос на них превышает предложение из-за того, что продавцы создают запасы защитных средств, не выпуская их в продажу в ожидании повышения цен. Чон Сэ Гюн отметил также необходимость усиления карантинного контроля, чтобы ограничить проникновение вируса из зарубежных стран и сдержать его распространение.