Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Премьер-министр РК поручил взять под особый контроль обеспечение защитными средствами

Write: 2020-02-06 10:52:37Update: 2020-02-06 13:57:12

Премьер-министр РК поручил взять под особый контроль обеспечение защитными средствами

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн поручил членам правительства взять под особый контроль обеспечение населения страны защитными средствами в связи с распространением нового коронавируса. Он особо подчеркнул недопустимость создания искусственного дефицита медицинских масок и средств дезинфекции. Глава правительства напомнил о необходимости совместных усилий правительства страны, местных органов власти и предприятий медицинской промышленности в борьбе с инфекцией. Он распорядился рассматривать манипуляцию с ценами на медицинские маски как серьёзное преступление. В последнее время спрос на них превышает предложение из-за того, что продавцы создают запасы защитных средств, не выпуская их в продажу в ожидании повышения цен. Чон Сэ Гюн отметил также необходимость усиления карантинного контроля, чтобы ограничить проникновение вируса из зарубежных стран и сдержать его распространение.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >