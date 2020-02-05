Мун Чжэ Ин: Народ РК стремится к чистому и равноправному обществу

Photo : YONHAP News

Южнокорейский народ стремится к чистому и равноправному обществу, заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в среду встречи с председателем Международной антикоррупционной конференции (IACC) Угетт Лабель. Глава государства заявил, что его правительство с самого начала работы подготовило общий план борьбы с коррупцией, активно работая над его реализацией. Благодаря этому рейтинг РК в индексе восприятия коррупции неуклонно растёт с 51-го места в 2017 году до 39-го в прошлом году. Мун Чжэ Ин отметил, что правительство должно и впредь работать над улучшением данного показателя, чтобы к 2022 году войти в двадцатку наименее коррумпированных стран. Угетт Лабель высоко оценила усилия южнокорейских властей по борьбе с коррупцией, добавив, что положительной стороной РК является крепкое партнёрство правительства и частного сектора экономики. В июне этого года в РК состоится 19-я Международная антикоррупционная конференция.