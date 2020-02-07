Хон Нам Ги: РК занялась решением проблемы приостановки поставок запчастей из Китая

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Правительство РК сосредоточится на обеспечении альтернативных каналов поставок запчастей, а также на возобновлении работы заводов в Китае. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 7 февраля на заседании правительства, посвящённом влиянию нового коронавируса на экономику и оживлению экономики. Он подчеркнул важность скорейшей нормализации поставок, чтобы минимизировать ущерб, который может быть нанесён экономике, значительная доля которой приходится на автомобильную промышленность. По словам Хон Нам Ги, будет оказана поддержка скорейшему ввозу из Китая уже произведённых запчастей. Правительство также намерено упростить таможенную процедуру ввоза запчастей из других стран. Помимо этого, решено выделить 1 млрд 600 млн долларов на поддержку малых и средних компаний, а также мелких предпринимателей, столкнувшихся с ущербом в связи с распространением коронавируса нового типа.