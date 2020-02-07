В Сеуле состоялась рабочая встреча представителей РК и Японии

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6 февраля в Сеуле состоялась рабочая встреча директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ким Чжон Хана с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки. Стороны, как и ожидалось, обсудили вопросы урегулирования спора вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей и японских ограничений на поставки в РК стратегического сырья. Как сообщили в южнокорейском МИД, Ким Чжон Хан в очередной раз озвучил позицию Сеула по этим вопросам, потребовав отменить ограничения на экспорт. Сигэки Такидзаки повторил прежнюю позицию Токио. Участники встречи выразили стремление разрешить разногласия, но к какому-либо консенсусу не пришли. В МИД отметили, что Япония продолжает выступать против решения южнокорейского суда, разрешившего продажу активов японских компаний на территории РК с тем, чтобы выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации. Помимо этого, стороны обсудили обмен информацией о загрязнённой воде с АЭС Фукусима, а также вопросы сотрудничества в противодействии новому коронавирусу.