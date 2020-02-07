Уханьская пневмония может нанести серьёзный удар туристической отрасли РК

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В случае продолжения распространения уханьской пневмонии туристический рынок РК может сократиться до 40%, как это было при эпидемии MERS. Об этом говорится в представленном 7 февраля докладе исследовательского центра Чхуннам, который изучил нынешнюю ситуацию, сделав прогноз о возможном развитии событий, исходя из статистических данных, связанных с MERS. Если вирус распространится по регионам страны, и процесс борьбы с пневмонией затянется, это вызовет ослабление экономического роста и туристической отрасли. В документе приводятся данные о том, что, если в июне 2014 года наиболее известные достопримечательности страны посетили 19 млн 800 тыс. туристов, то в июне 2015 года, во время эпидемии MERS, показатель снизился на 40% до 11,9 млн человек. Ситуация стабилизировалась лишь в августе. Исходя из этого опыта, эксперты полагают, что сценарий может повториться, если вирус распространится в другие регионы. Отмечается необходимость разработки программ стимулирования туризма и потребления.