В России пройдут мероприятия, посвящённые корейской культуре

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В России состоится комплекс мероприятий, посвящённых корейской культуре, и выставка южнокорейских товаров. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая в пятницу на заседании оргкомитета совместного празднования 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Россией. Оргкомитет рассматривает различные проекты, в основе которых четыре принципа – совместное процветание, стремление к будущему, творческая инновация и открытое участие. Рассматривается план запуска «Бренда-К», который представляет лучшую продукцию малых и средних компаний страны в целях их продвижения в рамках «новой северной политики». Ведётся работа по проработке проекта «Eurasia K Food», который нацелен на знакомство с корейской культурой и кухней регионов вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. Также планируется подготовить турне молодых южнокорейских артистов по этому маршруту. Хон Нам Ги заявил о готовности создать условия для синергии технологических потенциалов двух стран, а также поддерживать стартап- компании, желающие начать работу на российском рынке. К 30-летию двусторонних дипломатических отношений и 30-летию гибели Виктора Цоя рассматривается возможность проведения совместного южнокорейско-российского рок-концерта.