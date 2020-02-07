Проверку на наличие нового коронавируса можно пройти в государственных поликлиниках

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С 7 февраля проверку на наличие нового коронавируса можно пройти в 124 государственных поликлиниках РК. Об этом сообщили в центральном штабе чрезвычайных ситуаций. Переговоры об этом также ведутся с представителями ста частных медицинских учреждений. Расширен список объектов для проверки. Отныне, её можно получить, если врач признал вероятность заражения человека. До этого в данный список входили только люди, посещавшие китайскую провинцию Хубэй, при наличии соответствующих симптомов, а также лица, побывавшие в других регионах Китая, в случае проявления признаков пневмонии в течение 14 дней. Все расходы покрываются государством. При этом власти указывают на ограниченность ресурсов по проведению таких проверок. Даже при резком сокращении времени на процедуру с 24 до 6 часов в сутки можно сделать лишь 3 тыс. анализов. Поэтому приоритет отдаётся группам с наиболее высоким риском заболевания.