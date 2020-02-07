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Политика

Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 44%

Write: 2020-02-07 15:19:46Update: 2020-02-07 16:14:46

Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 44%

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 3% по сравнению с предыдущей неделей, составив 44%. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса тысячи взрослых корейцев, проведённого с 4 по 6 февраля агентством Gallup Korea. Не одобряют политику главы государства 49% опрошенных. Отметка сократилась на 1%. Среди причин поддержки указывают меры по противодействию новому коронавирусу. В качестве причин отрицательной оценки указывается недостаточность мер по разрешению проблем экономики и жизни населения, а также недостаточная эффективность мер борьбы с коронавирусом. Уровень доверия к правящей Демократической партии Тобуро вырос на 2%, составив 36%. Ведущая оппозиционная партия Свободная Корея ухудшила свои показатели на 1% до 20%. Уровень поддержки партии Справедливости – 5%, Новой консервативной партии - 2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. 
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