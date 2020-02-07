Президент РК принял верительные грамоты от новых послов КНР и Японии

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7 февраля президент РК Мун Чжэ Ин принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Китая Син Хаймина и Японии Кодзи Томита. Син Хаймин приветствовал главу государства на корейском языке. Мун Чжэ Ин выразил поддержку китайскому народу и правительству в связи с трудностями, вызванными распространением коронавируса, и пожелал заболевшим скорейшего выздоровления. Он заявил, что уверен в скорейшем преодолении китайским правительством этой проблемы и возвращении к решению задачи экономического развития. Син Хаймин поблагодарил президента за тёплые слова. Он выразил готовность китайских властей к сотрудничеству в развитии двусторонних отношений, денуклеаризации и достижении мира на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин также приветствовал нового японского посла Кодзи Томита, попросив передать японскому премьер-министру Синдзо Абэ позицию о постоянной готовности к сближению. Томита указал, что знает, насколько важное значение Мун Чжэ Ин придаёт отношениям двух стран, выразив готовность сделать всё возможное для реализации договорённостей о разрешении текущих проблем.