Посол России в КНДР: Пхеньян рано или поздно продемонстрирует новое стратегическое вооружение

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Пхеньян рано или поздно продемонстрирует новое стратегическое вооружение, как и обещал северокорейский лидер Ким Чон Ын. «Северокорейский руководитель всегда выполняет свои обещания. Если он сказал, что вскоре продемонстрирует новое стратегическое оружие, значит это обязательно рано или поздно произойдёт»,- заявил в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора. Он подчеркнул при этом, что «североокорейские дипломаты неизменно ссылаются на материалы пленума ЦК ТПК, в которых чётко и недвусмысленно говорится о том, что КНДР продолжит укрепление своего потенциала сдерживания». Посол отметил также, что в России не осталось ни одного гражданина КНДР с действующей рабочей визой. Он напомнил, что в этом году отмечаются 20-летие подписания двустороннего договора и визита Владимира Путина в КНДР, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи. К этим датам «будут приурочены и делегационные обмены, и совместные мероприятия».