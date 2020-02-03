Фильм «Паразиты» удостоен премии «Оскар» за лучший сценарий

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Режиссёр фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо и сценарист Хан Чжин Вон получили 9 февраля в Лос-Анжелесе премию «Оскар» в категории «Лучший сценарий». За награду в данной номинации боролись также фильмы «Однажды в… Голливуде», «1917», «Брачная история» и «Достать ножи». «Паразиты» - первый южнокорейский фильм, получивший награду за 101-летнюю историю присуждения «Оскара», а также первый азиатский фильм, удостоенный награды за лучший сценарий. 92-я по счёту церемония вручения премии «Оскар» проходит в Голливуде на сцене Dolby Theatre. В последний раз неанглоязычная картина становилась лауреатом «Оскара» в 2003 году – «Поговори с ней» испанского режиссёра Педро Альмодовара. Южнокорейский фильм удостоен также таких наград как «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 2019 года, премия Гильдии актёров за лучший актёрский состав, награды «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке» премии Британской академии (BAFTA), премии «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм.