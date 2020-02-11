Турпоток из Китая в РК сократился на 60%

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После введения в РК ограничений на въезд иностранцев из Китая турпоток оттуда сократился на 60%. Как сообщил в воскресенье на брифинге глава центрального штаба по чрезвычайным ситуациям Пак Нын Ху, среднесуточный поток иностранцев из Китая, прибывающих в РК, сократился с 13 тыс. до 5 тыс. человек. Начиная с 4 февраля, всем иностранным гражданам, побывавшим в течение последних двух недель в китайской провинции Хубэй, запрещён въезд в РК. Данная мера направлена на то, чтобы остановить дальнейшее распространение нового типа коронавируса. Все граждане РК после прибытия из провинции Хубэй помещаются в двухнедельный карантин. Кроме того, все прибывающие из Китая подвергаются специальной процедуре проверки. В аэропорту для них установлена отдельная зона контроля. К настоящему моменту южнокорейские власти отклонили 499 запросов на посещение РК, поданных лицами с паспортами, выданными в провинции Хубэй.