Фильм «Паразиты» удостоен премии «Оскар» в главной номинации

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Фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал главную награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм». Он удостоен также ещё трёх премий «Оскар» — «За лучшую режиссуру», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный фильм». Пон Чжун Хо стал первым южнокорейским режиссёром, номинированным на «Оскар», при этом «Оскар» в главной номинации впервые получила картина не на английском языке. 92-я по счёту церемония вручения премии «Оскар» проходила в Голливуде на сцене Dolby Theatre. Ранее «Паразиты» были удостоены таких наград как «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 2019 года, премия Гильдии актёров за лучший актёрский состав, награды «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке» премии Британской академии (BAFTA), премии «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм.