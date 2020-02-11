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Политика

Ю Сын Мин предложил объединить Новую консервативную партию и партию Свободная Корея

Write: 2020-02-10 14:27:39Update: 2020-02-10 15:39:57

Ю Сын Мин предложил объединить Новую консервативную партию и партию Свободная Корея

Photo : YONHAP News

9 февраля депутат Национального собрания РК от Новой консервативной партии Ю Сын Мин созвал срочную пресс-конференцию, предложив крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея объединиться. Депутат заявил, что простое объединение не позволит заручиться доверием народа, поэтому он объявил, что не будет принимать участия в предстоящих парламентских выборах. Ю Сын Мин обещал не требовать никакой должности в руководстве партии и права на рассмотрение кандидатов на участие в выборах. Таким образом, по мнению экспертов, Ю Сын Мин сделал ставку на объединение оппозиционных сил, намеренно подчеркнув нежелание вести внутренний передел власти. Он считает необходимым отбор кандидатов для участия в выборах, который обеспечил бы реформирование консервативных сил. Председатель партии Свободная Корея Хван Гё Ан приветствовал предложение Ю Сын Мина, заявив, что он принял очень трудное и важное решение для объединения «свободных правых сил». Пока нет конкретной информации о том, каким образом будет проходить объединение партий. 
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