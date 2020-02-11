В прошлом году налоговые поступления в РК не достигли целевого показателя

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В прошлом году налоговые поступления в РК составили 293 трлн 454 млрд вон или 246 млрд 620 млн долларов. Об этом сообщили 10 февраля в Корейском финансовом институте. Показатель был на 1 млрд 123 млн долларов меньше запланированного. Налоговые сборы оказываются ниже запланированной отметки впервые за последние четыре года. Кроме того, прошлогодний объём на 97,5 млн долларов меньше, чем в предыдущем году. Сообщается, что на снижение показателя большое влияние оказали сборы корпоративного налога. Они, в частности, составили 60 млрд 700 млн долларов, что на 6 млрд долларов меньше, чем было запланировано. В министерстве планирования и финансов сообщили, что снижение сборов корпоративного налога связано с ухудшением ситуации на рынке полупроводников. Что касается подоходного налога, то на его снижение повлияло замедление темпов стабилизации доходов частных предпринимателей. Между тем, в прошлом году общий доход от налогов составил 402 трлн вон или 338 млрд долларов, что на 15 млрд больше, чем в предыдущем году. Расходы выросли на 29 млрд долларов, составив 334 млрд долларов.