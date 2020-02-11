В Сеуле состоялось заседание рабочей группы РК и США по вопросам денуклеаризации КНДР

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10 февраля в Сеуле состоялось заседание рабочей группы РК и США по вопросам межкорейских отношений, денуклеаризации КНДР и антисеверокорейских санкций. В заседании приняли участие директор департамента планирования мирной дипломатии МИД РК Ли Дон Рёль и заместитель спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Алекс Вонг. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове и тему межкорейского сотрудничества. Сообщается, что в повестку вошёл вопрос о продвигаемом южнокорейской стороной проекте индивидуальных туристических поездок в КНДР, в том числе его реализация в рамках санкций СБ ООН. В ходе визита в Сеул Алекс Вонг также намерен провести встречу с представителем администрации президента РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.