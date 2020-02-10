Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Из Уханя эвакуируют 170 южнокорейцев и членов их семей

Write: 2020-02-11 10:14:05Update: 2020-02-11 16:40:10

Из Уханя эвакуируют 170 южнокорейцев и членов их семей

Photo : YONHAP News

Правительство РК направит в китайский город Ухань третий чартерный самолёт, который эвакуирует оставшихся там граждан страны. Как сообщили в МИД РК, этим рейсом планируется вывезти 150 человек, выразивших желание покинуть данный регион, а также члены их семей из числа местных жителей. Ранее китайские власти запрещали своим гражданам покидать Ухань в связи с особым карантинным режимом, но 5 февраля они изменили свою позицию. К категории членов семьи, которые могут воспользоваться чартерным рейсом, относятся супруги, дети и родители южнокорейских граждан. Ожидается, что самолёт вылетит из международного аэропорта Инчхон 11 февраля в 20:45, а рано утром 12 февраля прибудет в аэропорт Кимпхо. После прибытия в РК пассажиры будут помещены в двухнедельный карантин в Ичхоне провинции Кёнгидо. Между тем, после эвакуации в Ухане останутся около ста южнокорейцев, которые по разным причинам не могут покинуть город. Если они изъявят желание вернуться в РК, то может быть организован ещё один чартерный рейс. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >