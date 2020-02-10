Из Уханя эвакуируют 170 южнокорейцев и членов их семей

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Правительство РК направит в китайский город Ухань третий чартерный самолёт, который эвакуирует оставшихся там граждан страны. Как сообщили в МИД РК, этим рейсом планируется вывезти 150 человек, выразивших желание покинуть данный регион, а также члены их семей из числа местных жителей. Ранее китайские власти запрещали своим гражданам покидать Ухань в связи с особым карантинным режимом, но 5 февраля они изменили свою позицию. К категории членов семьи, которые могут воспользоваться чартерным рейсом, относятся супруги, дети и родители южнокорейских граждан. Ожидается, что самолёт вылетит из международного аэропорта Инчхон 11 февраля в 20:45, а рано утром 12 февраля прибудет в аэропорт Кимпхо. После прибытия в РК пассажиры будут помещены в двухнедельный карантин в Ичхоне провинции Кёнгидо. Между тем, после эвакуации в Ухане останутся около ста южнокорейцев, которые по разным причинам не могут покинуть город. Если они изъявят желание вернуться в РК, то может быть организован ещё один чартерный рейс.