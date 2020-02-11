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В мире

Сергей Лавров: Россия отреагирует на размещение американских ракет в АТР

Write: 2020-02-11 10:38:43Update: 2020-02-11 10:47:49

Сергей Лавров: Россия отреагирует на размещение американских ракет в АТР

Photo : YONHAP News

У США есть планы развёртывания ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью «Российской  газете» министр иностранных дел России Сергей Лавров.  По его словам, при этом упоминаются РК и Япония, а американские планы направлены на сдерживание Китая. Если США пойдут на это, значительная часть территории России окажется под ударом, а в случае с Японией и Кореей – вся территория до Уральских гор. «В этой связи Россия будет вынуждена реагировать», - отметил Лавров. Он напомнил, что Россия ведёт с конкретный разговор РК и Японией о том, какими рисками чреваты «все эти игры». Сергей Лавров также ещё раз подчеркнул необходимость продления договора СНВ-3, который является единственным механизмом взаимного контроля ядерного вооружения. 
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