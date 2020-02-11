Распространение нового коронавируса продолжает влиять на южнокорейский бизнес

Photo : YONHAP News

Южнокорейские компании продолжают испытывать трудности в связи с распространением нового коронавируса. KIA Motors с 10 февраля приостановила работу завода в Кванмёне провинции Кёнгидо в связи с нехваткой запчастей, поступающих из Китая. Планировалось, что простой завода продлится до 11 февраля, но он продолжится ещё два дня. На прошлой неделе работу прекратили ряд производственных линий Hyundai Motor. Между тем, значительная доля китайских заводов автомобильных запчастей возобновила работу. В этой связи с 11 февраля Hyundai Motor и KIA Motors постепенно наращивают производство. Это касается и других отечественных автопроизводителей, но говорить о восстановлении прежнего объёма пока рано. В Китае работу возобновили только 37 профильных заводов. При этом 10 февраля на работу вышла лишь половина персонала. Сложная ситуация сохраняется также в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Представители малых и средних компаний считают, что проблема с вирусом продлится от месяца до полугода.