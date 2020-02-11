Правительство РК принимает меры по недопущению распространения коронавируса китайскими студентами

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Правительство РК окажет помощь вузам страны в приобретении оборудования, необходимого для профилактики нового коронавируса и проведения диагностики среди китайских студентов. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам образования Чо Сын Рэ на встрече с журналистами после совещания по проблеме распространения коронавируса. По его словам, в министерство планирования и финансов уже направлен запрос о предоставлении дополнительных средств на оказание помощи вузам. Сумма пока не определена, поскольку она зависит от того, сколько студентов прибудет в страну к началу семестра, где они будут размещены и от других моментов. Особые опасения касаются студентов, которые живут не в университетских общежитиях, поскольку контролировать их практически невозможно. Озвучивалась идея о временном помещении китайских студентов в карантин. Однако по этому поводу единого мнения не достигнуто.