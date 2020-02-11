Взгляды южнокорейской молодёжи на КНДР изменяются

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Среди южнокорейской молодёжи отмечено ухудшение отношения к КНДР. 11 февраля министерство по делам воссоединения и министерство образования опубликовали результаты исследования, проведённого с 21 октября по 29 ноября прошлого года среди 66 тыс. школьников и 3.817 учителей. На вопрос об отношении к северокорейскому режиму 43,8% школьников не исключили возможности сотрудничества двух Корей. Это на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. 35,8% указали, что в отношениях с Севером следует соблюдать дистанцию. Показатель увеличился на 8%. Количество тех, кто считает Север объектом для оказания помощи, снизилось с 12,1% до 8,2%, а тех, кто видит в КНДР «врага» выросло с 5,2% до 8,1%. Стоит отметить значительное снижение доли респондентов, считающих Корейский полуостров мирным. Эксперты считают, что подобные перемены во взглядах молодёжи связаны с влиянием застоя в межкорейских отношениях. Тем не менее, 55,5% респондентов считают объединение двух Корей необходимым. Не видят смысла в этом 19,4%. На вопрос о причинах необходимости объединения молодёжь выделила такие моменты как единство народа, устранение опасений о войне, возможность усилить страну, а также решение проблемы разделённых семей.