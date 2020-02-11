В КНДР отмечается рост используемого интернет-трафика

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С 2017 года объём используемого в КНДР интернет-трафика вырос на 300%. Об этом сообщила американская исследовательская компания Recorded Future, занимающаяся проблемой кибербезопасности по всему миру. По её данным, если в 2017 году интернет на Севере в основном использовался ночью или в выходные дни, то уже со следующего года – также и в обычное рабочее время. Кроме того, раньше интернетом пользовались представители так называемой элиты. С 2018 года подключения к всемирной сети носили более целенаправленный характер. В компании отметили, что увеличение активности северокорейцев в интернете связано с майнингом криптовалюты, её кражей или и с другими финансовыми преступлениями. Объём майнинга вырос с мая прошлого года более чем в десять раз. Как сообщает New York Times, такая активность может быть связана со стремлением уйти от международных санкций.