ООН: Азия сильно зависима от угольных электростанций

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Несмотря на усилия мирового сообщества, в Азии всё ещё наблюдается нехватка мер по переходу на зелёную энергетику. Об этом говорится в докладе ООН World Economic Situation and Prospects 2020, представленном 11 февраля. В документе говорится, что страны Европы существенно сократили использование угольных электростанций, но в Азии всё ещё сохраняется зависимость от этого источника энергии. По состоянию на прошлый год, во всём мире выработка электроэнергии угольными станциями составила 51.855 МВт. При этом на Китай пришлось 34.737 МВт. Далее следуют Индия, Бангладеш, Индонезия, Австралия, Филиппины, Турция. Семь стран из первой десятки находятся в Азии. РК в этом рейтинге на 14-м месте – 269 МВт. В ООН отметили, что для ускорения процесса перехода на зелёную энергетику следует ввести или повысить углеродный налог. Сообщается, что с января по ноябрь прошлого года объём выработки электроэнергии за счёт угольных станций составил в РК 208 тыс. ГВт·ч. Это 40,7% от общего объёма производства энергии. Доля АЭС составила 26,3%, а возобновляемых источников энергии – 6,5%.