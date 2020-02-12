Президент США готов к личной встрече с лидером КНДР, хотя саммит пока не планируется

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Президент США Дональд Трамп готов к личной встрече с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Он напомнил, что пока проведение саммита не планируется, но американская сторона хотела бы, чтобы переговоры продолжались. В интересах «прогресса для американского народа Дональд Трамп всегда готов это сделать. Независимо от того, удобно это с политической точки зрения или нет, он стремится делать то, что приносит пользу стране»,- сказал О'Брайен. Он напомнил, что предыдущие встречи двух лидеров были успешными с точки зрения ослабления напряжённости. Заявление О'Брайена прозвучало на следующий день после сообщения CNN о том, что Дональд Трамп в беседе с советниками заявил о своём нежелании встречаться с северокорейским лидером до предстоящих в ноябре президентских выборов в США. По мнению представителей американской администрации, риски от такой встречи превышают потенциальные выгоды.