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Южнокорейский экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий сокращается 15 месяцев подряд из-за снижения спроса на полупроводники, дисплеи и мобильные устройства. Экспорт данной продукции сократился в январе на 7,2% в годовом исчислении, составив 13 млрд 400 млн долларов. Об этом сообщили в среду в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Импорт в данной сфере составил в прошлом месяце 8 млрд 820 млн долларов, что привело к профициту торгового баланса на сумму 4 млрд 580 млн долларов. Экспорт полупроводников, одной из ключевых статей южнокорейского экспорта, сократился в январе на 3,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Поставки дисплеев уменьшились за указанный период на 21,3%, а мобильных телефонов - на 28%. Экспорт в Китай сократился на 7,8%, в Европейский Союз - на 12,3%. Одновременно поставки во Вьетнам выросли на 2%, а в США - на 5,5%.