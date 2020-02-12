Рост числа рабочих мест в январе – максимальный с августа 2014 года

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По данным Национального статистического управления, опубликованным в среду, численность работающих составила в конце января в РК 26 млн 800 тыс. человек. Это на 568 тыс. человек больше, чем в том же месяце прошлого года. Рост числа рабочих мест оказался максимальным с августа 2014 года. Уровень безработицы понизился за год на 0,4%, составив 4,1% трудоспособного населения. Безработица среди молодёжи до 30 лет сократилась за тот же период на 1,2%, составив 7,7%. Занятость среди пожилых жителей страны старше 60 лет увеличилась на 506 тыс. человек в годовом исчислении. Это самый большой прирост с тех пор, как в РК начался сбор данных о занятости. В отрасли здравоохранения и социального обеспечения создано 189 тыс. рабочих мест, в транспортной сфере - 92 тыс. Между тем, в оптовой и розничной торговле число рабочих мест сократилось на 94 тыс., в сфере информационно-коммуникационных технологий – на 35 тыс.